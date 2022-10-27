В Татарстане в третьем квартале 2022 года выявили 81 поддельную купюру

В банковском секторе Татарстана в третьем квартале 2022 года выявили 81 поддельную купюру. Это на 45% меньше, чем в предыдущем квартале, сообщает отделение Банка России — Национальный банк по республике.

Большинство обнаруженных фальшивых денежных знаков — 60 штук — по-прежнему банкноты номиналом 5 тысяч рублей. Поддельных банкнот номиналом 2 тысячи рублей выявлено 12 штук, номиналом 1 тысяча рублей — семь штук, 100 рублей — одна штука. Также обнаружена поддельная 10-рублевая монета.

Кроме того, выявлены две поддельные банкноты иностранного государства — это $50 и $100.

Фото: realnoevremya.ru

Граждане могут самостоятельно проверить подлинность российских банкнот без спецоборудования, напомнили в отделении Банка России — Нацбанке по Татарстану. Так, на ощупь можно проверить рельефное обозначение номинала цифрами и прописью, надпись «Билет Банка России». На просвет видны водяной знак, защитная нить и микроперфорация, а при наклоне банкноты можно наблюдать возникновение радужных полос на однотонном поле или заметить цветопеременную краску.

Напомним, в сентябре заместитель управляющего Отделением — Национальным банком по Татарстану Волго-Вятского главного управления Центрального банка России Павел Солдатов рассказал «Реальному времени» о ситуации с оборотом поддельных купюр в республике и о том, как выявить фальшивые деньги. В целом за второй квартал текущего года в республике выявили 148 поддельных купюр.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин