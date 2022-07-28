В Татарстане во втором квартале выявили почти 150 поддельных купюр в банковском секторе

В банковском секторе Татарстана во втором квартале 2022 года выявили 148 поддельных купюр. Это на 6,7% меньше, чем за первые три месяца года, сообщает отделение Банка России — Национальный банк по РТ.

Чаще всего подделываются 5-тысячные банкноты — в апреле-июне в Татарстане выявили 136 таких фальшивых купюр. Также обнаружено семь подделок номиналом 2 тысячи рублей. Фальшивые купюры были и среди банкнот номиналом 1 000 и 200 рублей.



Также во втором квартале 2022-го в Татарстане обнаружили две поддельные банкноты иностранных государств — $100 и 100 юаней.

Фото: Ринат Назметдинов

Граждане могут самостоятельно проверить подлинность российских банкнот без спецоборудования, напомнили в отделении Банка России — Нацбанке по Татарстану. Так, на ощупь можно проверить рельефное обозначение номинала цифрами и прописью, надпись «Билет Банка России». На просвет видны водяной знак, защитная нить и микроперфорация, а при наклоне банкноты можно наблюдать возникновение радужных полос на однотонном поле или заметить цветопеременную краску.

Напомним, в январе — марте 2022 года в Татарстане выявили 159 российских денежных знаков с признаками подделки. Среди низ были пять поддельных банкнот иностранных государств — три купюры номиналами $100 и по одной купюре в $50 и $20.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина