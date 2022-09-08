В Татарстане во втором квартале текущего года выявили 148 поддельных купюр

Заместитель управляющего Отделением — Национальным банком по Татарстану Волго-Вятского главного управления Центрального банка России Павел Солдатов рассказал «Реальному времени» о ситуации с оборотом поддельных купюр в республике и о том, как выявить фальшивые деньги. В целом за второй квартал текущего года в республике выявили 148 поддельных купюр.

«Для фальшивомонетчиков слишком затратно подделывать низкие номиналы»

— Павел Анатольевич, вопрос по подделкам. Сколько их выявлено в Республике Татарстан за II квартал?

— Во II квартале 2022 года в банковской системе Татарстана выявлено 148 поддельных денежных знаков Банка России. Это на 6,7% меньше, чем в I квартале текущего года (159 шт.). Также выявлены две поддельные банкноты иностранных государств: одна подделка номиналом 100 долларов США и одна номиналом 100 китайских юаней.

— Какие купюры во втором квартале подделывали чаще всего?

— Наибольшую часть подделок составили банкноты номиналом 5 000 рублей — 136 штук, или 92% от общего числа.

Подделок номиналом 2 000 рублей выявлено семь штук. Также обнаружены четыре поддельные банкноты номиналом 1 000 рублей и одна номиналом 200 рублей.

— Почему, на ваш взгляд, подделывают крупные номиналы? Легче подделать? Не хотят возиться с мелкими номиналами?

— Для фальшивомонетчиков слишком затратно подделывать низкие номиналы, поэтому они изготавливают в основном крупные купюры.

Хотя фальшивомонетчики предпочитают крупные номиналы, проверять необходимо любые деньги. Каждый может самостоятельно проверить подлинность имеющихся у него российских банкнот без специального оборудования. Для этого стоит обратить внимание как минимум на три защитных признака, которые определяются на ощупь, на просвет и при изменении угла зрения.

Фото: Нацбанк РТ

— Расскажите на примере 5 000 рублей, как определить подлинность купюры?

— Рассмотрим повнимательнее подлинную банкноту номиналом 5 000 рублей образца 1997 года модификации 2010 года. Например, на ощупь можно проверить рельефное обозначение номинала 5 000 тысяч рублей цифрами и прописью, надпись «Билет Банка России». На просвет видны водяной знак, микроперфорация и защитная нить. На самой защитной нити видны повторяющиеся числа «5 000», отдельные цифры которых при наклоне банкноты перемещаются друг относительного друга. Также при наклоне банкноты яркая блестящая горизонтальная полоса, видимая под прямым углом зрения в середине герба г. Хабаровска, перемещается от середины изображения герба вверх или вниз.

— Есть ли секретные защитные признаки, о которых знают только эксперты Банка России?

— У банкнот Банка России множество защитных признаков. Визуальные, предназначенные для определения подлинности гражданами, а также машиночитаемые. Последние распознаются счетно-сортировальными машинами и с помощью специальных приборов.

— Какие элементы подделывать, как правило, не удается (защитную нить, микроперфорацию и т.д.)?

— Фальшивомонетчики, как правило, имитируют защитные признаки банкнот, но при этом достоверное воспроизведение всех признаков на одной банкноте не встречается. Как показывает анализ изъятых из обращения подделок, сегодня практически все они выполнены с использованием копировально-множительной техники с явным преобладанием капельно-струйной печати и цветной электрофотографии.

«Подделки, как правило, изготавливают на потребительской бумаге»

— Возвращаясь к вопросу подделок: как удается определять подделки среди иностранных валют?

— В первую очередь бумага. Ее качество и тактильные свойства. Подделки, как правило, изготавливают на потребительской бумаге. Бумага подлинных банкнот особенная и сама является защитным признаком.

— Может ли попасться поддельная купюра при получении денег из банкомата?

— Это исключено. Так как к банкоматам, терминалам, используемым кредитными организациями, предъявляются строгие требования по проверке подлинности машиночитаемых защитных признаков банкнот Банка России.

— Что делать человеку, если он подозревает, что купюра поддельная?

— Если вы обнаружили в своем кошельке банкноту, в подлинности которой сомневаетесь, необходимо обратиться в любой банк или его подразделение, осуществляющее операции с наличными деньгами.