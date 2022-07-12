СК заключил досудебку с «маньяком» с Лебяжьих озер — он признался в 13 эпизодах убийств, покушений и секс-насилия

Верховный суд Татарстана рассмотрит уголовное дело 50-летнего экс-сотрудника охранного подразделения Росгвардии, дипломированного историка Игоря Птицина. Сегодня Следком по РТ завершил расследование резонансных нападений и убийств девушек и женщин в 2009—2017 годах, вину фигурант полностью признал, с ним было заключено досудебное соглашение, сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя ведомства Андрей Шептицкий.



Птицин обвиняется в совершении 13 эпизодов преступлений, предусмотренных ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 3 ст. 30 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование), ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). В июле и августе 2011-го его жертвами стали 16-летняя Ксения А. и 17-летняя студентка Академии правосудия Даша Максимова.

По версии следствия, в 2009—2017 годах обвиняемый совершил в районе озера Глубокого, а также в Авиастроительном районе города Казани серию нападений на женщин и девушек в возрасте 17—35 лет. При этом три потерпевшие, в том числе две несовершеннолетние девушки в возрасте 16 и 17 лет, были убиты. Всего от действий злоумышленника пострадали семь человек.

Следователи продолжали работу по уголовным делам, которая увенчалась успехом в 2021 году. Так, следственным путем с применением новейших технических разработок, состоящих на вооружении следователей-криминалистов, были установлены обстоятельства первого из серии преступлений — летом 2009 года в лесопосадке на территории Авиастроительного района города Казани было обнаружено тело 30-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде черепно-мозговой травмы, а также со следами изнасилования. По горячим следам найти подозреваемого не удалось.

Однако годы спустя следователи-криминалисты управления совместно с сотрудниками Главного управления криминалистики СК России в ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет с применением новейших методик провели исследование имевшихся в деле вещественных доказательств, в том числе молекулярно-генетическую судебную экспертизу, которая выявила в них присутствие биологических следов мужчины. После проверки по федеральной базе данных геномной информации выяснилось, что они полностью совпали с биологическими материалами жителя города Казани, ранее изъятыми у него сотрудниками полиции при проверке на причастность к совершению другого преступления.



В феврале 2021 года Птицин был задержан и арестован.

Замруководителя 1-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ Ильясу Ишмуратову, в производстве которого находилось уголовное дело, удалось установить психологический контакт с задержанным, тот пожелал заключить досудебное соглашение о сотрудничестве и разоблачил сам себя в ходе допросов и проверок показаний на месте.

В рамках расследования уголовного дела проделан большой объем работы. Проведено около 100 различных экспертиз, допрошено более 100 свидетелей.

В каких преступлениях обвиняется и признается «гвардеец»



21—22 августа 2009 года — изнасилование и убийство 30-летней женщины в Авиастроительном районе в районе улицы Тэцевской. После сексуального насилия преступник нанес жертве не меньше трех ударов по голове.

26 мая 2011 года — покушение на убийство в лесном массиве недалеко от остановки «Озеро Лебяжье». Женщина получила три удара по голове, но избежала сексуального насилия.

17 июля 2011 года — насильственные действия сексуального характера и убийство 16-летней в лесопосадке на улице Воровского. Через 2 недели девушке должно было исполниться 17 лет.

19 августа 2011 года — убийство после покушения на изнасилование 17-летней студентки Академии правосудия в лесу у озера Глубокого.

21 июля 2013 года — покушение на изнасилование и ножевое ранение женщины в живот в районе озера Глубокого.

3 июля 2016 года — покушение на изнасилование, соединенное с угрозой убийства близ озера Глубокого, — преступник угрожал жертве ножом, но та смогла вырваться и сбежать.

7 августа 2017 года — покушение на изнасилование, соединенное с угрозой убийства около озера Глубокого, — женщина не испугалась приставленного ножа и сбежала.

Ирина Плотникова