С татарстанских операторов спросили про вывоз мусора в селах — видео

В татарстанских селах вновь наблюдается коллапс на мусорных площадках — баки забиты, мусор не вывозится. Сегодня на совещании в Комитете по тарифам власти задали вопросы регоператорам, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Представители по сервису ООО «УК ПЖКХ» ответили, что выезжают в поселки регулярно, но мусорные баки зачастую забиты не бытовыми отходами, а строительным мусором и ветками. В этом случае вывозом мусора занимается не регоператор, а муниципалитет. Жителей — нарушителей, должны штрафовать. Необходимо проводить работу с населением, заявили там.

У муниципалитетов нет денег на ликвидацию свалок. А за четвертый год мусорной реформы до сих пор нет данных о количестве мусорных площадок и контейнеров, мусоре и количестве жителей.

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Маргарита Головатенко