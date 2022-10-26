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В Казани вечером наблюдаются 7-балльные пробки

17:59, 26.10.2022
В Казани вечером наблюдаются 7-балльные пробки
Фото: скриншот/«Яндекс.Карты»

В Казани вечером наблюдаются 7-балльные пробки, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Аварии произошли на ул. Петра Витера, ул. Академика Арбузова, ул. Николая Ершова и просп. Победы. Движение на этих улицах затруднено.

Особенно сильные пробки наблюдаются на ул. Габдуллы Тукая, Лево-Булачной, ул. Московской, ул. Николая Ершова, ул. Ломжинской и ул. Закиева.

Сегодня утром в Казани на Сибирском тракте из-за ДТП образовалась большая пробка. Она растянулась на 1 км.

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Маргарита Головатенко
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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