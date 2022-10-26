В Казани на улице Сибирский тракт из-за ДТП образовалась сильная пробка

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Утром 26 октября в Казани из-за аварии образовалась большая пробка на улице Сибирский тракт. Она растянулась на 1 км, следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

Движение затруднено по направлению в сторону улицы Николая Ершова. Пробка начинается от автобусной остановки Национальный архив и заканчивается у остановки Советская площадь. Также из-за данного ДТП затор образовался на улице Космонавтов.

В целом дорожная ситуация по городу оценивается в 4 балла. Движение затруднено на проспекте Альберта Камалеева, улицах Патриса Лумумбы, Гвардейской, Пушкина, Лево-Булачная, Галиаскара Камала, Татарстан и Петра Витера.

Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

Напомним, в прошлую пятницу в Казани пробки вечером достигли 8 баллов.

Серьезные заторы образовались в центре города. «Встали» улицы Тукая, Татарстан, Пушкина, Лево-Булачная, Право-Булачная, Вишневского, Карла Маркса.

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Максим Кокунин