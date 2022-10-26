Состояние премьер-министра Великобритании Риши Сунака и его жены оценивается в $810 млн — это много или мало?

Состояние нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака и его жены Акшаты Мурти — дочери соучредителя и экс-председателя правления индийской корпорации Infosys, составляет примерно $810 миллионов. Такую сумму озвучил Forbes.

По состоянию супружеская чета Сунак обогнала действующего короля Великобритании Карла III. На его личном счету находится $500 миллионов.

Карл III назначил Риши Сунака премьер-министром Великобритании 25 октября. За день до этого 42-летний экс-канцлер казначейства Великобритании автоматически занял этот пост, после того как лидер Палаты общин Пенни Мордонт снялась с выборов и он остался единственным кандидатом. Его объявили лидером правящей Консервативной партии страны.



скриншот видео

Риши Сунак — один из самых богатых политиков Великобритании. На посту премьер-министра он будет получать $185 тысяч в год.

$810 миллионов — это:

49,6 миллиарда рублей , или €821,6 миллиона, по курсу ЦБ на сегодня.

, или по курсу ЦБ на сегодня. 4 378 зарплат премьер-министра Великобритании — Риши Сунак будет получать $185 тысяч в год.

— Риши Сунак будет получать $185 тысяч в год. Меньше пятой части состояния отца жены Риши Сунака — Forbes оценивает средства сооснователя мультинациональной корпорации Infosys Нараяна Мурти в $4,5 миллиарда.

— Forbes оценивает средства сооснователя мультинациональной корпорации Infosys Нараяна Мурти в $4,5 миллиарда. На $470 миллионов меньше состояния принца и принцессы Уэльских — благодаря получению этих титулов после смерти королевы Елизаветы II они разбогатели до $1,28 миллиарда.

— благодаря получению этих титулов после смерти королевы Елизаветы II они разбогатели до $1,28 миллиарда. Больше двух лет содержания королевской семьи Великобритании — ее ежегодный бюджет составляет порядка 300 млн фунтов, или $339,4 млн (по курсу ЦБ).

— ее ежегодный бюджет составляет порядка 300 млн фунтов, или $339,4 млн (по курсу ЦБ). 0,1% от совокупного состояния тысячи богатейших британцев — в мае оно оценивалось в £710 млрд, или $803,3 миллиарда.

— в мае оно оценивалось в £710 млрд, или $803,3 миллиарда. Почти в 40 раз меньше состояния богатейших людей Великобритании — владельцы финансово-промышленной группы Hinduja Group братья Шри и Гопи Хиндуджа владеют £28,5 млрд, или $32,2 миллиарда.

— владельцы финансово-промышленной группы Hinduja Group братья Шри и Гопи Хиндуджа владеют £28,5 млрд, или $32,2 миллиарда. В 31 раз меньше стоимости недвижимости, полученной Карлом III в наследство, — она оценивается в $25 миллиардов.

— она оценивается в $25 миллиардов. Одна шестая от стоимости Букингемского дворца — Forbes оценивает официальное место проживания королевской семьи в $4,9 миллиарда.

— Forbes оценивает официальное место проживания королевской семьи в $4,9 миллиарда. Объем похищенных с блокчейна средств во втором квартале 2022 года .



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина