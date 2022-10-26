Состояние премьер-министра Великобритании Риши Сунака и его жены оценивается в $810 млн — это много или мало?
Состояние нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака и его жены Акшаты Мурти — дочери соучредителя и экс-председателя правления индийской корпорации Infosys, составляет примерно $810 миллионов. Такую сумму озвучил Forbes.
По состоянию супружеская чета Сунак обогнала действующего короля Великобритании Карла III. На его личном счету находится $500 миллионов.
Карл III назначил Риши Сунака премьер-министром Великобритании 25 октября. За день до этого 42-летний экс-канцлер казначейства Великобритании автоматически занял этот пост, после того как лидер Палаты общин Пенни Мордонт снялась с выборов и он остался единственным кандидатом. Его объявили лидером правящей Консервативной партии страны.
Риши Сунак — один из самых богатых политиков Великобритании. На посту премьер-министра он будет получать $185 тысяч в год.
$810 миллионов — это:
- 49,6 миллиарда рублей, или €821,6 миллиона, по курсу ЦБ на сегодня.
- 4 378 зарплат премьер-министра Великобритании — Риши Сунак будет получать $185 тысяч в год.
- Меньше пятой части состояния отца жены Риши Сунака — Forbes оценивает средства сооснователя мультинациональной корпорации Infosys Нараяна Мурти в $4,5 миллиарда.
- На $470 миллионов меньше состояния принца и принцессы Уэльских — благодаря получению этих титулов после смерти королевы Елизаветы II они разбогатели до $1,28 миллиарда.
- Больше двух лет содержания королевской семьи Великобритании — ее ежегодный бюджет составляет порядка 300 млн фунтов, или $339,4 млн (по курсу ЦБ).
- 0,1% от совокупного состояния тысячи богатейших британцев — в мае оно оценивалось в £710 млрд, или $803,3 миллиарда.
- Почти в 40 раз меньше состояния богатейших людей Великобритании — владельцы финансово-промышленной группы Hinduja Group братья Шри и Гопи Хиндуджа владеют £28,5 млрд, или $32,2 миллиарда.
- В 31 раз меньше стоимости недвижимости, полученной Карлом III в наследство, — она оценивается в $25 миллиардов.
- Одна шестая от стоимости Букингемского дворца — Forbes оценивает официальное место проживания королевской семьи в $4,9 миллиарда.
- Объем похищенных с блокчейна средств во втором квартале 2022 года.
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