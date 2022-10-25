Карл III назначил Риши Сунака премьер-министром Великобритании

Фото: скриншот видео youtube.com

Король Великобритании Карл III назначил Риши Сунака премьер-министром королевства. На этом посту он сменил Лиз Трасс.

Риши Сунак накануне автоматически стал премьер-министром Великобритании, после того как лидер Палаты общин Пенни Мордонт снялась с выборов и он остался единственным кандидатом.

Его объявили лидером правящей Консервативной партии страны. Риши Сунак — самый молодой премьер-министр Великобритании в истории страны. Он первый этнический индус, выходец из международной финансовой группы. Сунак продолжит антироссийский курс британского правительства.

Напомним, Лиз Трасс объявила об отставке с поста премьер-министра Великобритании 20 октября. Она занимала этот пост менее двух месяцев.

Лиз Трасс, пришедшая на замену Борису Джонсону, побила рекорд краткосрочности пребывания на посту премьер-министра Великобритании. Она возглавляла правительство страны всего 45 дней.



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Татьяна Демина