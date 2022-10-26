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Владимир Путин утвердил список банков, сделки по которым возможны лишь по спецразрешению

13:55, 26.10.2022
Владимир Путин утвердил список банков, сделки по которым возможны лишь по спецразрешению
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин утвердил список из 45 банков, сделки по которым возможны только по спецразрешению. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В отношении них установлен запрет на сделки с долями и акциями, а также со вкладами в уставные капиталы.

В него, в частности, попали «дочки» основных иностранных игроков российского банковского рынка, а также структуры лидеров IT и e-commerce секторов(«Яндекс», VK, Ozon). Кроме того, в данном перечне присутствуют Райффайзенбанк, Юникредит, Ситибанк и «ОТП банк». Ограничение действует до 31 декабря 2022 года.

Фото: скриншот документа
Фото: скриншот документа
Фото: скриншот документа

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Максим Кокунин
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