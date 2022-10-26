Владимир Путин утвердил список банков, сделки по которым возможны лишь по спецразрешению

Президент России Владимир Путин утвердил список из 45 банков, сделки по которым возможны только по спецразрешению. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В отношении них установлен запрет на сделки с долями и акциями, а также со вкладами в уставные капиталы.

В него, в частности, попали «дочки» основных иностранных игроков российского банковского рынка, а также структуры лидеров IT и e-commerce секторов(«Яндекс», VK, Ozon). Кроме того, в данном перечне присутствуют Райффайзенбанк, Юникредит, Ситибанк и «ОТП банк». Ограничение действует до 31 декабря 2022 года.

Фото: скриншот документа

Фото: скриншот документа

Фото: скриншот документа

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Максим Кокунин