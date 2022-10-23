ВСУ пытались прорвать линию обороны на Красно-Лиманском направлении

Фото: скриншот видео Минобороны России

Вооруженные силы Украины усиленным мотопехотным батальоном пытались прорвать российскую линию обороны на Красно-Лиманском направлении в районе населенного пункта Новосадовое ДНР и Торского лесничиства, сообщает Минобороны России.

— Ударами российской авиации и сосредоточенным огнем российской артиллерии с заранее подготовленных рубежей подразделениям ВСУ нанесено огневое поражение. Уничтожено около 70 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, семь бронетранспортеров и три пикапа, — добавили в ведомстве.

Также попытки прорыва со стороны вооруженных формирований Украины были зафиксированы на Николаево-Криворожском, Купянском и Южно-Донецком направлениях. По заявлению Минобороны России, все атаки со стороны ВСУ были отбиты, а противник понес значительные потери.

Напомним, в начале октября этого года из-за угрозы окружения российское командование было вынуждено вывести войска из Красного Лимана и распределить его по другим стратегически важным направлениям. Тогда же глава Чечни Рамзан Кадыров резко раскритиковал Героя России Александра Лапина, которого обвинил в сложившийся на линии соприкосновения опасной ситуации.

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Артем Гафаров