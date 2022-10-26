В России могут пересмотреть порядок перерасчета платы за ЖКУ для мобилизованных

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак обратился к министру строительства и ЖКХ России Иреку Файзуллину с предложением о пересчете платы за ЖКУ для мобилизованных граждан. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо сенатора.

— У одиноко проживающих мобилизованных граждан складывается ситуация, при которой будет накапливаться большая сумма задолженности за коммунальные услуги. При этом она не будет достоверной и не может быть взыскана. Соответственно, в отношении этой категории граждан требуется иное регулирование вопроса, — говорится в документе.

Уточняется, что заявление о пересчете от «одиноко проживающего в жилом помещении и мобилизованного гражданина» достаточно будет подать раз, затем его действие должны продлить до окончания военной службы, если потребитель пробудет на ней дольше шести месяцев.

Напомним, вчера сообщалось, что Управление Росреестра по Татарстану сократило сроки регистрации недвижимости для мобилизованных и их семей. Процедура займет у них всего один день.

Чтобы зарегистрировать недвижимость в сокращенные сроки, необходимо подать документы в МФЦ и параллельно заявление об ускорении регистрации в любое подразделение Росреестра Татарстана. Также необходимо приложить к заявлению копии документов, подтверждающих родство с мобилизованным. Для подтверждения статуса мобилизованного можно представить любой документ, например повестку.

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Максим Кокунин