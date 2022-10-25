Прокуратура утвердила обвинение 11 фигурантам дела ОПС «Наследие»

Сегодня прокуратура Набережных Челнов утвердила обвинение по делу финансовой пирамиды «Наследие» с ущербом в 622 млн рублей и потерпевшими в 13 городах России. Под суд отправлены 11 организаторов и участников предполагаемого ОПС, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

В числе фигурантов — бывший депутат горсовета Ринат Нурисламов, основатель ООО «Набережночелнинская Сберегательная компания Наследие», а еще — совладельцы организации Ильдар Нигматуллин, Роза Хасанова и ее директор Василий Чернышов.

По версии следствия, в составе преступного сообщества в 2009—2015 годах обвиняемые занимались мошенничеством и отмыванием преступных доходов, действуя по принципу финансовой пирамиды в Набережных Челнах, Казани, Нижнекамске, Тюмени, Ижевске, Уфе, Челябинске, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Самаре, Перми и Нижнем Новгороде. Согласно обвинению, вклады граждан выводились в аффилированные компании по договорам займа, а затем показатели этих компаний доводили до банкротства. Поэтому фигурантам вменяют еще и преднамеренное банкротство. Также отдельным эпизодом дела стало обвинение в клевете.

Потерпевшими по делу признаны 2 046 человек. Отметим, эту цифру в МВД Татарстана называли еще в 2018 году. А само дело расследовалось с 2017-го.

Вину привлеченные к уголовной ответственности не признают. Их судьбу будет решать Набережночелнинский горсуд. Под арест попало имущество фигурантов на 31 млн рублей.

Ирина Плотникова