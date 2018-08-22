Ущерб по делу «Наследия» достиг 622 млн рублей

Ущерб по уголовному делу Сберегательной компании «Наследие», признанной финансовой пирамидой, возрос до 622 млн рублей. Об этом сообщила пресс-секретарь Главного следственного управления МВД по Татарстану Наталья Сагитова.

По ее словам общее число потерпевших по делу 2046 человек. Это жители Набережных Челнов, Казани, Нижнекамска, Тюмени, Ижевска, Уфы, Челябинска, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Нижнего Новгорода, Самары и Перми, пишет Chelny-biz.ru.

При этом уголовное дело возросло до 700 томов. Его фигурантами являются 11 лиц, которые приходятся друг другу родственниками или друзьями. Вину в полном объеме никто не признает.

Ранее сообщалось, что основателю СК «Наследие» Ринату Нурисламову грозит до 20 лет лишения свободы.