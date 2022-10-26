Сегодня в Татарстане ожидается до +5 градусов

В среду, 26 октября, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода. Утром местами возможен дождь и мокрый снег, днем преимущественно без осадков.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, максимальная температура воздуха днем составит от 0 до +5 градусов. В Казани ожидается от +2 до +5, °С в Набережных Челнах от 0 до +3 °С

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах в утреннее время. Также в республике ожидается умеренный северо-западный, северный ветер.

К концу месяца дневные температуры в Татарстане начнут опускаться ниже 0 °С. Ночью и утром на отдельных участках дорог возможна гололедица.



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Татьяна Демина