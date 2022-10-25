Татарстан получит на развитие молодежной политики 136,5 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Росмолодежь разработала и запустила программу комплексного развития молодежной политики в регионах. По ней Татарстан получит 136,5 млн рублей, сообщили в ведомстве.

Всего субсидии получат 42 субъекта России. Их отобрали по итогам конкурса «Регион для молодых», на который заявился 51 субъект. Инициативы оценивала экспертная комиссия: в нее вошли представители органов власти и бизнеса, руководители некоммерческих организаций, креативных проектов и агентств, специалисты по связям с общественностью и топ-менеджеры медиасреды.

Серди регионов, получивших средства на развитие молодежной политики, есть и соседние с Татарстаном республики — Башкортостан (227,8 млн), Пермский край (128,3 млн), Удмуртия (153 млн), Нижегородская область (256,7 млн), Оренбургская область (141 млн), Марий Эл (122,2 млн), Мордовия (112 млн), Самарская область (169,4 млн), Ульяновская область (116,6 млн).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Победители в течение 2023 года должны качественно реализовать выигранные средства и «вывести молодежную политику на новый уровень».

Программу продлили еще на один год, поэтому общая сумма субсидий выросла на 5 млрд рублей соответственно. Всего Росмолодежи из федерального бюджета выделили 15 млрд рублей для развития молодежной политики в регионах на 2023—2025 годы (по 5 млрд рублей ежегодно).

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Маргарита Головатенко