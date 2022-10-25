За сутки в Татарстане выявили 145 случаев COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За минувшие сутки в Татарстане коронавирусом заразились 145 человек. Всего на 25 октября в республике зарегистрировано 186 619 случаев COVID-19.

Госпитализировали за сутки 45 заболевших татарстанцев. Выздоровели за это время 324 пациента. Всего от коронавируса за время вылечились 182 811 жителей республики.

Новых случаев смерти от COVID-19 за последние сутки в Татарстане не выявили. Всего зарегистрировано 2 005 умерших от коронавируса.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Татьяна Демина