Главное о коронавирусе на 25 октября: COVID-19 мог быть биологической «миной», новая вспышка на круизном судне

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане провели 7,7 млн исследований на COVID-19 — охват тестированием сокращается

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 145 человек. Всего на 25 октября в республике зарегистрировано 186 619 случаев коронавируса. Выздоровели за весь период 182 811 человек, за минувшие сутки — 324. Всего скончались 2 005 татарстанцев, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 45 человек.

В Татарстане выполнено 7 725 330 лабораторных исследований на наличие коронавируса. Из них 8 375 тестов провели за последние сутки.

Охват тестированием на COVID-19 в Татарстане сокращается. За последние 7 дней он составил 180,7 исследования на 100 тысяч населения. С учетом снижения активности эпидемического процесса и уменьшения доли положительных результатов тестов нормируемый уровень охвата исследования предусматривает проведение как минимум 150 тестов на 100 тысяч человек.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Заместитель министра здравоохранения Татарстана — начальник Управления здравоохранения по Казани Владимир Жаворонков одновременно вакцинировался от коронавируса и от гриппа. Для защиты от COVID-19 он выбрал интраназальный способ вакцины, а вторую прививку получил традиционным уколом в плечо. По его словам, вакцина по-прежнему остается единственным способом для достижения полноценной защиты и коллективного иммунитета.

Инфекционист усомнился в теории искусственного происхождения COVID-19

За последние сутки в России выявили 6 578 случаев коронавируса, выздоровели 12 912 человек. Таким образом, число случаев за все время выросло до 21 386 842, а выздоровевших — до 20 740 347. Госпитализировали за сутки 1 576 человек. Умерли 84 россиянина за сутки. За весь период в России от коронавируса скончались 389 710 человек.

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов заявил, что коронавирус мог быть заокеанской биологической «миной», заложенной под Китай. Напомним, группа ученых нашла доказательства лабораторного происхождения COVID-19 — согласно их исследованию, он на 99,9% искусственная копия естественного вируса.

Доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский рассказал, что распространение COVID-19 и его относительно невысокая летальность вызывают сомнения в теории искусственного происхождения. По его словам, можно было бы рассматривать версию о создании вируса для выгоды какой-либо фармкомпании, которая уже имела на тот момент вакцину. Но сегодня ни одного средства с эффективностью, близкой к 90%, нет.

Минздрав Челябинской области сообщил, что в регион поступила первая партия из 100 тысяч специальных насадок, которые позволяют прививать людей от коронавируса интраназально. Для такого способа будет использоваться вакцина «Спутник V». На данный момент в области находится более 77 тысяч доз. Вакцинировано 84,2% от взрослого населения, но пока не все прошли ревакцинацию.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также о первых поставках насадок-распылителей рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Регион получил 42 тысячи доз вакцины, и так как она вводится два раза, более 20 тысяч жителей смогут привиться. В области прививки делают 1,2 тысячи человек в день.

Минздрав Иркутской области поручил руководителям медучреждений региона организовать выездные прививочные бригады, которые будут работать в военкоматах и вакцинировать мобилизованных от коронавируса. Процедура добровольная, ее проведут при отсутствии противопоказаний.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Свыше 1,3 млн жителей Московской области прошли ревакцинацию от коронавируса, сообщила пресс-служба регионального Минздрава. По словам первого зампредседателя правительства Светланы Стригунковой, со временем иммунитет против болезни начинает снижаться, вследствие чего в области ежедневно выявляются все новые и новые случаи заболевания COVID-19.

Власти Приднестровья отменили все коронавирусные ограничения

В мире коронавирусом нового типа на 09.22 (мск) заразились 628 069 183 раза, 6 579 781 человек умер. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (97 239 469). На второй строчке — Индия (44 644 938), на третьей — Франция (36 824 097), на четвертой — Германия (35 288 228), на пятой— Бразилия (34 783 786).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 067 882). За ними следуют Бразилия (687 574), Индия (528 980), Россия (381 758, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 331).



За время пандемии было сделано 12 821 928 772 инъекции вакцины против коронавируса.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал страны расширить тестирование на COVID-19, чтобы лучше понять, как эволюционирует вирус. Он напомнил, что все работники здравоохранения и пожилые люди должны быть привиты в приоритетном порядке. Более чем за 2,5 года пандемии человечество «начинает видеть проблески света в конце туннеля», но впереди еще много преград, предупредил он.

Глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что количество случаев заражения коронавирусом в Европе с начала сентября выросло в три раза. На второй неделе октября на Европейский регион пришлось почти 60% случаев заболевания и 42% смертей во всем мире. По последним данным, в Европе зарегистрировано свыше 260 млн случаев COVID-19 и 2,1 млн умерших.

Вспышка коронавируса зафиксирована среди пассажиров лайнера Ovation of the Seas, совершившего первую за два года круизную поездку между Новой Зеландией и Таити. На борту корабля, прибывшего в Веллингтон, выявлено несколько случаев заболевания COVID-19 среди пассажиров. После подтверждения их диагноза часть людей, находившихся на судне, изолировали.

Фото: pxhere.com

В Японии на фоне значительного улучшения ситуации с коронавирусом впервые за последние три года прошел Токийский международный кинофестиваль. Премьер-министр страны Фумио Кисида в своем обращении во время открытия мероприятия отметил, что киноиндустрия в последние годы пострадала из-за пандемии, но, несмотря на трудности, человечество сможет создать среду, «где люди вновь могут наслаждаться просмотром фильмов».

В Приднестровье отменили все ограничительные меры, введенные в марте 2020 года из-за COVID-19. Прошедшей зимой в республике зафиксировали четвертую и самую сильную волну коронавируса, которую, по мнению эпидемиологов, спровоцировал «омикрон». Весной же распространение вируса пошло на спад, и многие ограничения отменили уже в мае.

Фото: realnoevremya.ru

Постоянная комиссия по вакцинации (STIKO) при Институте вирусологии имени Роберта Коха (Минздрав ФРГ) в настоящее время не планирует обновлять рекомендации по вакцинации от COVID-19. По словам председателя STIKO Томаса Мертенса, проводить регулярную вакцинацию населения во избежание заражения просто бессмысленно. Все предсказуемо будут заражаться снова и снова, считает он.

В Армении зафиксировано снижение уровня заболеваемости коронавирусом. С 17 по 24 октября в стране выявили 231 случай заражения против 387 на прошлой неделе. В течение нескольких предыдущих недель в среднем от осложнений COVID-19 умирали от 4 до 8 человек, то на этой неделе не зафиксировано ни одного случая смерти.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин