Татарстан профинансирует 40% универсального пособия для семей с низкими доходами

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстан профинансируют 40% универсального пособия для семей с низкими доходами, остальные 60% направит федеральный бюджет. Об этом рассказала заместитель министра финансов республики Гела Герасимова.

— Будет оно финансировать не только за средств федерально бюджета, но и за счет средств бюджета Республики Татарстан на условия софинансирования. В отношении Республики Татарстан уровень софинансирования определён в размере 40%, соответственно их федерального бюджета 60%, — объяснила она.

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Напомним, правительство России выступило с инициативой установить универсальное пособие для семей с низкими доходами в конце прошлого месяца. Ввести его предлагается уже с 1 января 2023 года.

Как рассказал Управляющий Отделением Пенсионного фонда России по Татарстану Эдуард Вафин, при определении права на универсальное пособие применяется комплексная адресная оценка нуждаемости. Учитывать планируется движимое и недвижимое имущество, доходы от вкладов, отсутствие доходов у заявителя и членов их семьи по объективным причинам

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Татьяна Демина