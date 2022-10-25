В Татарстане от отправки на спецоперацию освободили 80 многодетных отцов
В Татарстане от отправки в зону специальной военной операции освободили 80 мужчин, у которых есть трое и более детей. Об этом сообщает республиканский оперштаб со ссылкой на Татвоенкомат.
В минувшие выходные стало известно, что призывная комиссия Татарстана по мобилизации граждан, прибывающих в запасе, отменила решение призывных комиссий муниципалитетов о мобилизации мужчин, имеющих на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет.
Отмену призыва оформили на основании заявления этих граждан и после представления свидетельств о рождении детей. Решение приняли во время заседания оперативного штаба республики 21 октября.
О частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил 21 сентября. Как сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу, призыву подлежат 300 тысяч резервистов.
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