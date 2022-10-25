Новости общества

10:45 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане от отправки на спецоперацию освободили 80 многодетных отцов

10:23, 25.10.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
В Татарстане от отправки на спецоперацию освободили 80 многодетных отцов
Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В Татарстане от отправки в зону специальной военной операции освободили 80 мужчин, у которых есть трое и более детей. Об этом сообщает республиканский оперштаб со ссылкой на Татвоенкомат.

В минувшие выходные стало известно, что призывная комиссия Татарстана по мобилизации граждан, прибывающих в запасе, отменила решение призывных комиссий муниципалитетов о мобилизации мужчин, имеющих на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет.

Отмену призыва оформили на основании заявления этих граждан и после представления свидетельств о рождении детей. Решение приняли во время заседания оперативного штаба республики 21 октября.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

О частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил 21 сентября. Как сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу, призыву подлежат 300 тысяч резервистов.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Live pic Видеотрансляция Online-конференция с Александром Шадриковым, министром экологии и природных ресурсов РТ
Официальные партнеры