В Татарстане от отправки на спецоперацию освободили 80 многодетных отцов

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В Татарстане от отправки в зону специальной военной операции освободили 80 мужчин, у которых есть трое и более детей. Об этом сообщает республиканский оперштаб со ссылкой на Татвоенкомат.

В минувшие выходные стало известно, что призывная комиссия Татарстана по мобилизации граждан, прибывающих в запасе, отменила решение призывных комиссий муниципалитетов о мобилизации мужчин, имеющих на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет.



Отмену призыва оформили на основании заявления этих граждан и после представления свидетельств о рождении детей. Решение приняли во время заседания оперативного штаба республики 21 октября.



Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

О частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил 21 сентября. Как сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу, призыву подлежат 300 тысяч резервистов.



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Татьяна Демина