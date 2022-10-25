Студенты колледжа КИУ посетили «Казаньоргсинтез»

Фото: пресс-служба СИБУРа

Накануне территорию Казанского предприятия СИБУРа в рамках промышленного туризма, который активно развивается на «Казаньоргсинтезе», посетили студенты выпускного курса колледжа КИУ имени В.Г. Тимирясова, обучающиеся по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».

Студенты в сопровождении кураторов приехали на КОС, чтобы ближе познакомиться с работой нефтехимического предприятия.

По традиции экскурсия началась с обязательного инструктажа по технике безопасности, после чего студенты посетили музей «Казаньоргсинтеза», узнали об истории зарождения и становления предприятия, а также проехались по основным цехам производства.

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Больше всего учащихся поразили масштаб производств и уникальная ценность применяемых технологий на «Казаньоргсинтезе».

— Экскурсия была замечательная, сотрудники все объяснили с большим энтузиазмом. Коллектив показался очень сплоченным и дружным, — поделился впечатлениями студент колледжа Адель Киямов.

С ним согласен и его однокурсник Егор Писарев:

— Понравилось все: вежливые сотрудники, интересный и нескучный инструктаж по об охране труда, увлекательная история создания предприятия, подробная и хорошая экскурсия по заводу.