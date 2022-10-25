За понедельник в Казани задержали 11 пьяных водителей

Фото: ГИБДД Казани

За понедельник, 24 октября, в столице Татарстана произошло 180 ДТП. Об этом сообщили в ГИБДД Казани.

Из всего этого числа семь аварий оказались с пострадавшими. Это шесть наездов на пешехода и одно столкновение.

Двоих граждан пришлось доставить в отделы полиции по подозрению в совершении преступлений. Госавтоинспекцией также задержаны 11 водителей в состоянии алкогольного опьянения, а также четверо автомобилистов, у которых не оказалось прав управления транспортом.



В Татарстане в Альметьевском районе в понедельник вечером произошло смертельное ДТП с участием КАМАЗа. Девушка-водитель погибла, на скорости влетев в грузовик.

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Илина Хакимова