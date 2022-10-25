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В Татарстане погибла девушка на Renault, наехав на стоящий КАМАЗ

07:56, 25.10.2022 1
В Татарстане погибла девушка на Renault, наехав на стоящий КАМАЗ
Фото: Госавтоинспекция Татарстана

В Татарстане в Альметьевском районе в понедельник вечером произошло смертельное ДТП с участием КАМАЗа. Девушка-водитель погибла, на скорости влетев в КАМАЗ.

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

Столкновение произошло 24 октября в 17.35 на 218-м км автодороги Казань — Оренбург. ГИБДД Татарстана сообщила, что 29-летняя девушка, управлявшая автомобилем Renault, не выбрала безопасную скорость, что привело к наезду на КАМАЗ. Автомобиль остановился на проезжей части из-за технической неисправности.

В результате водитель Renault от полученных травм скончалась на месте.

В Татарстане рано утром 24 октября на 39-м км автодороги Казань — Буинск — Ульяновск столкнулись Toyota и КАМАЗ. В результате ДТП на месте погиб водитель иномарки.

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Илина Хакимова
ПроисшествияАвто Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:12
    Соболезнования родным и близким погибшей девушки.
    В последнее время грузовые автомобили на обочине не редкость, некоторые водители и аварийный знак не выставляют.
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