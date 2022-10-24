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Исследование: казанцы предпочитают круассаны на новозеландском масле

23:36, 24.10.2022 1
Исследование: казанцы предпочитают круассаны на новозеландском масле
Фото: pixabay.com/Herry Wibisono

Жители Казани предпочитают покупать круассаны на новозеландском масле. По спросу на этот продукт столица Татарстана вошла в число лидеров, уступив Москве и Санкт-Петербургу, сообщили «Реальному времени» в онлайн-ретейлере «Самокат».

Также в число городов, жители которых часто покупают круассаны, вошли Нижний Новгород и Екатеринбург. В списке также Новосибирск.

Кроме жителей Казани, круассаны на новозеландском масле также предпочитают москвичи и екатеринбуржцы. Проживающие в Санкт-Петербурге чаще всего приобретают круассаны с соленой карамелью.

Напомним, Казань заняла первое место в рейтинге лучших городов России для гастрономического путешествия. За столицу Татарстана проголосовали 47% респондентов.

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Татьяна Демина
ОбществоБизнесРозничная торговляУслуги Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 24 окт
    только пекут их в Казани на пальмовом
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