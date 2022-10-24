Исследование: казанцы предпочитают круассаны на новозеландском масле
Жители Казани предпочитают покупать круассаны на новозеландском масле. По спросу на этот продукт столица Татарстана вошла в число лидеров, уступив Москве и Санкт-Петербургу, сообщили «Реальному времени» в онлайн-ретейлере «Самокат».
Также в число городов, жители которых часто покупают круассаны, вошли Нижний Новгород и Екатеринбург. В списке также Новосибирск.
Кроме жителей Казани, круассаны на новозеландском масле также предпочитают москвичи и екатеринбуржцы. Проживающие в Санкт-Петербурге чаще всего приобретают круассаны с соленой карамелью.
Напомним, Казань заняла первое место в рейтинге лучших городов России для гастрономического путешествия. За столицу Татарстана проголосовали 47% респондентов.
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