Казань заняла первое место в рейтинге российских городов для гастрономического туризма

Фото: Максим Платонов

Казань заняла первое место в рейтинге лучших городов России для гастрономического путешествия. За столицу Татарстана проголосовали 47% респондентов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование сервисов «Работа.ру» и «ЮKassa».

Кроме Казани, в топ-3 вошли Астрахань (39%) и Сочи (31%). Далее в списке идут курорты Кавминвод, а также Владивосток (по 26%). В десятку лучших попали Краснодар (25%), Санкт-Петербург (23%), Калининград (19%) и города Золотого кольца (15%).

Главным критерием при составлении рейтинга стало наличие необычной национальной кухни — его отметили 57% респондентов. Еще 39% опрошенных готовы поехать в путешествие ради свежей рыбы и морепродуктов местного улова. Для 30% важным стало наличие свежих фруктов и овощей, а для 23%— развитая ресторанная культура.

Каждый пятый опрошенный заявили, что хотел бы изучить местные традиции и обычаи приема пищи. Национальная выпечка интересует 19% респондентов, а ради знаменитых шеф-поваров регион готовы посетить 11% участников исследования.

Фото: Максим Платонов

Напомним, Казань также вошла в рейтинг наиболее популярных городов России для путешествий в июле. Топ-3 возглавляют Москва, Санкт-Петербург и Сочи, следом идут Минеральные Воды, Екатеринбург, Уфа, Калининград, Махачкала, столица Татарстана и Тюмень.



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Максим Кокунин