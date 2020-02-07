У главы Госкомитета Татарстана по архивному делу появились два заместителя
И.о. премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин назначил двух новых заместителей председателя Государственного комитета Республики Татарстан по архивному делу.
С 3 февраля им назначена Гульнара Минзянова, с 4 февраля — Ильнур Шарипов.
Напомним, в конце ноября 2019 года премьер-министр Татарстана Алексей Песошин освободил Резеду Шайхутдинову от замещаемой должности заместителя председателя Государственного комитета РТ по архивному делу. Она была единственным заместителем главы ведомства Гульнары Габдрахмановой.ОбществоВласть Татарстан
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