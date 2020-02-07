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У главы Госкомитета Татарстана по архивному делу появились два заместителя

17:26, 07.02.2020
У главы Госкомитета Татарстана по архивному делу появились два заместителя
Фото: tatarstan.ru (на фото — Гульнара Минзянова)

И.о. премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин назначил двух новых заместителей председателя Государственного комитета Республики Татарстан по архивному делу.

С 3 февраля им назначена Гульнара Минзянова, с 4 февраля — Ильнур Шарипов.

Напомним, в конце ноября 2019 года премьер-министр Татарстана Алексей Песошин освободил Резеду Шайхутдинову от замещаемой должности заместителя председателя Государственного комитета РТ по архивному делу. Она была единственным заместителем главы ведомства Гульнары Габдрахмановой.

ОбществоВласть Татарстан
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