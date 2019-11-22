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Песошин уволил единственного зампредседателя Госкомитета Татарстана по архивному делу

09:35, 22.11.2019
Песошин уволил единственного зампредседателя Госкомитета Татарстана по архивному делу
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин освободил Резеду Шайхутдинову от замещаемой должности заместителя председателя Государственного комитета Республики Татарстан по архивному делу.

Она покинет пост по собственному желанию 24 ноября, следует из постановления, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Согласно информации на сайте госкомитета, Шайхутдинова была единственным заместителем главы ведомства Гульнары Габдрахмановой.

Ранее Песошин назначил нового зампредседателя комитета РТ по охране культурного наследия. Им стал Ильнур Шакиров.

ОбществоВласть Татарстан
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