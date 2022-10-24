В Татарстане в сентябре сократилась выдача микрозаймов

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В сентябре 2022 года в Татарстане выдали 76 130 микрозаймов. Это на 6,1% меньше, чем за предыдущий месяц, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй.

По количеству выданных в сентябре микрозаймов Татарстан занял 6-е место в рейтинге 30 российских регионов-лидеров. В топ-5 попали Москва (141 693 займа до зарплаты), Московская область (121 812), Краснодарский край (94 799), Свердловская область (91 698) и Башкирия (87 147).

На последней строчке рейтинга расположилась Архангельская область. Там в сентябре выдали 30 280 микрозаймов, что на 5,9% меньше, чем в августе.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— После падения в апреле в последующие месяцы, вплоть до сентября, сегмент микрозаймов постепенно восстанавливался, — рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

По его словам, рост выдачи займов в мае — августе можно объяснить эффектом низкой базы после падения в марте, снижением ключевой ставки ЦБ и сокращением рыночных ставок. Сокращение выдачи займов до зарплаты в сентябре связано со «сменой тренда в финансовом поведении граждан».

В целом, по данным НБКИ, которое обрабатывает данные 3 тысяч микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов, в сентябре россияне взяли 2,59 миллиона микрозаймов. Это на 5,8% меньше, чем в августе.

По данным НБКИ, в августе 2022 года средний размер микрозайма в Татарстане составил 9 405 рублей. Это на 7,1% меньше, чем в июле.



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Татьяна Демина