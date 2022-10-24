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В Челнах депутаты рассмотрят вопрос об освобождении мобилизованных от имущественного налога

13:01, 24.10.2022
В Челнах депутаты рассмотрят вопрос об освобождении мобилизованных от имущественного налога
Фото: realnoevremya.ru

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев предложил вынести на рассмотрение депутатского корпуса вопрос об освобождении мобилизованных от налога на имущество. Инициатива прозвучала в ходе аппаратного совещания.

Вопрос рассмотрят в ходе заседания профильной комиссии и вынесут для утверждения на очередной сессии Горсовета.

— Мы ведем работу с семьями мобилизованных уже более 3 недель, каждая семья тех, кто отбыл в рамках объявления частичной мобилизации, взята на учет. Работу нужно продолжать. Это полномочия муниципалитета, как и организация бесплатного посещения детских садов, кружков, организация бесплатного питания в школах, — заявил Магдеев.

Фото: nabchelny.ru

Он рассказал, что на этой неделе состоится новая отправка из города военнообязанных, призванных в рамках частичной мобилизации.

Также на совещании Магдеев поручил рассмотреть возможность обеспечения транспортного обслуживания семей мобилизованных, сообщается на сайте мэрии Челнов.

На прошлой неделе Госсовет Татарстана в первом чтении и в целом принял на заседании законопроект о внесении изменения в статью 6 Закона Республики Татарстан «О транспортном налоге». Законопроект предусматривает освобождение мобилизованных граждан от уплаты транспортного налога за 2021 год.

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Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

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