В Челнах депутаты рассмотрят вопрос об освобождении мобилизованных от имущественного налога

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев предложил вынести на рассмотрение депутатского корпуса вопрос об освобождении мобилизованных от налога на имущество. Инициатива прозвучала в ходе аппаратного совещания.

Вопрос рассмотрят в ходе заседания профильной комиссии и вынесут для утверждения на очередной сессии Горсовета.

— Мы ведем работу с семьями мобилизованных уже более 3 недель, каждая семья тех, кто отбыл в рамках объявления частичной мобилизации, взята на учет. Работу нужно продолжать. Это полномочия муниципалитета, как и организация бесплатного посещения детских садов, кружков, организация бесплатного питания в школах, — заявил Магдеев.

Фото: nabchelny.ru

Он рассказал, что на этой неделе состоится новая отправка из города военнообязанных, призванных в рамках частичной мобилизации.

Также на совещании Магдеев поручил рассмотреть возможность обеспечения транспортного обслуживания семей мобилизованных, сообщается на сайте мэрии Челнов.



На прошлой неделе Госсовет Татарстана в первом чтении и в целом принял на заседании законопроект о внесении изменения в статью 6 Закона Республики Татарстан «О транспортном налоге». Законопроект предусматривает освобождение мобилизованных граждан от уплаты транспортного налога за 2021 год.



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Татьяна Леухина