Татарстан вошел в топ российских регионов по научно-технологическому развитию

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Татарстан оказался на третьем месте в рейтинге российских регионов по развитию науки и технологий по итогам 2021 года. Об этом сообщает «РИА Новости».

Республика занимала третье место и в 2020 году. Первые два места по итогам рейтинга заняли Москва и Санкт-Петербург. Аналогичные позиции они занимали и в рейтинге по итогам 2020 года.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Рейтинговый балл Татарстана по итогам прошлого года составил 68,06, Москвы — 79,61, Петербурга — 76,78. В исследовании отмечается, что на них приходится около 30% выпущенных в стране инновационных товаров.

Последние строчки заняли Хакасия, Ненецкий АО и Ингушетия (их положение тоже не изменилось).

На прошлой неделе Ассоциация инновационных регионов России сообщила, что Татарстан занял второе место в рейтинге медиаактивности регионов в области инноваций и инвестиций по итогам сентября 2022 года. Первое место — у Москвы.

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Татьяна Леухина