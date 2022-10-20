Татарстан занял второе место в рейтинге медиаактивности регионов в сфере инновации

Татарстан занял второе место в рейтинге медиаактивности регионов в области инноваций и инвестиций по итогам сентября 2022 года. Такие данные приводит Ассоциация инновационных регионов России.

На первом месте оказалась Москва. Тройку лидеров замкнула Свердловская область. Татарстан улучшил свои позиции, поднявшись на одну строчку.

Фото: realnoevremya.ru

Оценка медиаактивности ведется по трем параметрам: PR-инноватики, PR-инвестиций и проведение публичных мероприятий. В рейтинге оценивается число публикаций в открытых источниках с положительной или нейтральной подачей информации о развитии инновационной сферы и инвестиций каждого региона, уточнили в пресс-службе Ассоциации.

На прошлой неделе Казань оказалась на третьем месте в рейтинге социально-экономического развития муниципалитетов Татарстана по итогам января — августа 2022 года. Рейтинг в очередной раз возглавил Лаишевский район. Второе — у Альметьевского района. На четвертом и пятом местах расположились Нижнекамский и Тукаевский районы.

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Татьяна Леухина