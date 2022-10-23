Исполком Казани потратит почти 5 миллионов рублей на межсетевые экраны для своих нужд

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Исполнительный комитет Казани планирует закупить для своих нужд межсетевые экраны, выяснило «Реальное время». Потратить на это из муниципального бюджета готовы почти 5 миллионов рублей.

Всего планируется закупить пять межсетевых экранов. Они должны быть новыми и свободными от прав третьих лиц.

Стоимость одного из экранов — почти 1,26 миллиона рублей. Среди его характеристик возможность встраивания в сетевую инфраструктуру по протоколу WCCP, журналирование изменения времени в консоли администрирования, блокировка всего трафика при инцидентах, таких как нарушение функционирования системы и так далее.

Каждый из четырех других межсетевых экранов стоит почти 932 тысячи рублей. Среди их характеристик система удаленного управления, поддержка контроля передаваемого трафика через МЭ с помощью определения приложений L7 и так далее.

Непосредственный заказчик — Управление информационных технологий и связи исполкома Казани. Товар необходимо поставить в здание по ул. Кремлевской, 3 в течение 45 календарных дней с момента заключения контракта.

Напомним, прогнозируемый общий объем доходов бюджета Казани на следующий год — 37,7 миллиарда рублей. Расходы указаны в таком же объеме.



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Татьяна Демина