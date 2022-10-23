В Татарстане за год на треть подорожало печенье

Фото: realnoevremya.ru/Антон Журавлев

На треть по сравнению с октябрем прошлого года в Татарстане подорожало печенье, подсчитало «Реальное время», изучив данные официальной статистки. Его средняя цена на 17 октября 2022-го составила 201,3 рубля за килограмм.



Согласно данным Татарстанстата, на 18 октября прошлого года печенье в республике стоило в среднем 151,8 рубля за килограмм. Таким образом, оно подорожало на 32,5%.

За последнюю отчетную неделю этого года — с 10 по 17 октября — средняя цена печенья в Татарстане почти не изменилась. Она выросла всего на 0,09%.

В Татарстане с 10 по 17 октября выросли цены на сосиски и сардельки, питьевое цельное стерилизованное и пастеризованное молоко 2,5—3,2% жирности, а также вермишель. Подрожали также свежие огурцы и помидоры.

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Татьяна Демина