В Татарстане подорожали свежие огурцы и помидоры

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане с 10 по 17 октября выросли цены на свежие огурцы и помидоры. Также подорожали куриные яйца и некоторые другие продукты питания.

Согласно данным Татарстанстата, заметнее всего за неделю в республике подорожали свежие помидоры — на 6,74%. На 17 октября средняя цена составила 83,65 рубля за килограмм.

Свежие огурцы стали дороже на 4,84% — средняя цена достигла 82,96 руб./кг. Упаковка из десяти куриных яиц подорожала на 1,54%, до 65,27 рубля.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также в Татарстане выросли цены на сосиски и сардельки, питьевое цельное стерилизованное и пастеризованное молоко 2,5—3,2% жирности, а также вермишель. Незаметно подорожали говядина, мороженая неразделанная рыба и печенье .

Также с 10 по 17 октября в Татарстане подорожали репчатый лук, картофель, свежая белокочанная капуста и столовая свекла. Подешевела из «борщевого набора» за неделю только морковь.



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Татьяна Демина