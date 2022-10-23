В Набережных Челнах выросло число лиц с «синдром зависимости от наркотических средств»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Набережных Челнах на 1 июля 2022 года на диспансерном учете с диагнозом «синдром зависимости от наркотических средств» состояло 1 959 человек. Такое число приводятся в проекте муниципальной программы профилактика наркотизации населения в городе на 2023-2025 годы со ссылкой на данные Набережночелнинского наркологического диспансера.



По сравнению с прошлым годом число челнинцев с синдром зависимости от наркотиков выросло на 22 человека — в 2021-м таковых насчитывалось 1 937. В 2020-м на диспансерном учете с этим диагнозом стояли 1 917 жителей автограда.

На профилактическом учете по состоянию на 1 июля текущего года находилось 1 765 челнинцев, злоупотребляющих наркотиками. Их число также выросло. В прошлом году таковых насчитывалось 1 739, а в 2020-м — 1 696.

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Вместе с этим в Набережных Челнах сократилось число лиц, впервые в жизни поставленных на диспансерный учет. На 1 июля 2022 года их было 32 человека, а в 2021-м — 44. В позапрошлом году впервые в жизни на диспансерный учет поставили 50 челнинцев с наркоманией.

Наибольшая доля наркозависимых на 1 июля 2022 года в Челнах приходилась на горожан в возрасте 40-60 лет и старше — 56.8%, или 1 113 человек из числа состоящих на учете. Доля граждан в возрасте от 20 до 40 лет оценивалась 42,7% (837 челнинцев), а лиц моложе 20 лет — всего 0,46% (9 человек).

Напомним, власти Набережных Челнов планируют утвердить программу профилактики наркотизации населения в городе на 2023-2025 годы. На нее из муниципального бюджета готовы выделить 1,2 миллиона рублей — по 400 тысяч на каждый год. С помощью программы власти намерены сформировать у челнинцев отрицательное отношение к потреблению наркотиков и мотивировать их на здоровый образ жизни.

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Татьяна Демина