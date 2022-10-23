Новости общества

11:31 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

ГИБДД Казани: за субботу произошло 171 ДТП

09:58, 23.10.2022
ГИБДД Казани: за субботу произошло 171 ДТП
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За 22 октября поступило 171 сообщение о ДТП. Из них одна авария с пострадавшими — наезд на пешеходов, сообщает ГИБДД Казани.

Задержали 12 водителей в состоянии алкогольного опьянения и еще пять водителей, не имеющих права на управление. В отделы полиции по подозрению в совершении преступлений доставили двух граждан.

На этой неделе в Тукаевском районе Татарстана произошла смертельная авария. 23-летний водитель автомобиля «Лада», не выбрав безопасную скорость, совершил съезд в кювет попутного направления и опрокинулся.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоВластьПроисшествияАвто Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также