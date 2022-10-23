ГИБДД Казани: за субботу произошло 171 ДТП
За 22 октября поступило 171 сообщение о ДТП. Из них одна авария с пострадавшими — наезд на пешеходов, сообщает ГИБДД Казани.
Задержали 12 водителей в состоянии алкогольного опьянения и еще пять водителей, не имеющих права на управление. В отделы полиции по подозрению в совершении преступлений доставили двух граждан.
На этой неделе в Тукаевском районе Татарстана произошла смертельная авария. 23-летний водитель автомобиля «Лада», не выбрав безопасную скорость, совершил съезд в кювет попутного направления и опрокинулся.
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