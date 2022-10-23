В Минпромторге заявили, что работу МКС могут продлить до 2028 года

Правительство России считает возможным продлить работу Международной космической станции (МКС) до 2028 года. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

— Продлить эксплуатацию МКС считаем возможным на период развертывания российской орбитальной станции в минимальной конфигурации, то есть до 2028 года, — приводит «РИА Новости» его слова.

Продление программы реализуют по результатам прохождения официальных процедур в национальных космических агентствах и правительствах всех стран-участниц.

Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов в сентябре сообщал, что сотрудничество по проекту МКС будет зависеть от технического состояния станции, с высокой степенью вероятности оно продлится до 2028 года.



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Татьяна Леухина