В Минпромторге заявили, что работу МКС могут продлить до 2028 года
Правительство России считает возможным продлить работу Международной космической станции (МКС) до 2028 года. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
— Продлить эксплуатацию МКС считаем возможным на период развертывания российской орбитальной станции в минимальной конфигурации, то есть до 2028 года, — приводит «РИА Новости» его слова.
Продление программы реализуют по результатам прохождения официальных процедур в национальных космических агентствах и правительствах всех стран-участниц.
Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов в сентябре сообщал, что сотрудничество по проекту МКС будет зависеть от технического состояния станции, с высокой степенью вероятности оно продлится до 2028 года.
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