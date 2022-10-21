«Ак Барс» представил домашний комплект формы для «Зеленого дерби» на фоне зиланта

Казанский «Ак Барс» в социальных сетях представил домашний комплект формы для матчей в рамках «Зеленого дерби» между казанским и уфимским хоккейными клубами.

Домашняя форма ожидаемо выполнена преимущественно в зеленых цветах с красными вставками. В «Ак Барсе» утверждают, что узоры на красных вставках должны напоминать национальное лакомство в двух республиках — чак-чак. При дизайн формы сильно напоминает домашний комплект футбольного клуба «Локомотив».

В презентации амуниции участвовал воспитанник казанского хоккея Александр Бурмистров, который также выступал и за «Салават Юлаев». Хоккеист стоит на фоне потолка станции казанского метрополитена «Кремлевская», на котором изображен другой символ Казани — зилант.

фото: пресс-служба ХК «Ак Барс»

Вторая игра между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» пройдет завтра, 22 октября. Начало встречи — 17.00 по казанскому времени, и в 19:00 — по уфимскому.