Экономист ФРС описал сценарии уменьшения господства доллара в мире

Сейчас есть три сценария снижения господствующей роли доллара как мировой резервной валюты, связанной с геополитическими факторами, пишет РБК со ссылкой на статью старшего экономиста отдела международных финансов Федеральной резервной системы (ФРС) Колина Уайса.



Он отмечает, что если Китай, Гонконг и ряд стран Африки, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока переведут в юани экспортные расчеты со странами, не входящими в орбиту влияния США, доллар может потерять статус превалирующей резервной валюты.

Так, санкции Запада в отношении Банка России создали предпосылки для того, что другие страны стали задумываться, в безопасности ли их активы в долларах. При этом сценарий полного отказа от доллара маловероятен.

Фото: pixabay.com

Дирхам ОАЭ может стать способом хеджирования от укрепления доллара США. Об этом заявил начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. Однако эксперт предупредил, что дирхам не является свободно конвертируемой валютой, так что может представлять риск в среднесрочной перспективе.

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Маргарита Головатенко