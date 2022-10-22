Эксперт: дирхам может стать способом хеджирования от укрепления доллара

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Дирхам ОАЭ может стать способом хеджирования от укрепления доллара США. Об этом заявил начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

— С учетом текущего тренда на глобальное укрепление доллара дирхам интересен для хеджирования риска дальнейшего укрепления доллара в мире. Валюта ОАЭ напрямую привязана к доллару США, она копирует динамику американской валюты и уже не одно десятилетие стоит 3,67 дирхама за доллар, — сказал эксперт.

Но он предупредил, что дирхам не является свободно конвертируемой валютой, так что может представлять риск в среднесрочной перспективе. Эксперт объяснил, что на российском рынке пока нет инструментов для инвестирования дирхамов по аналогии с облигациями российских компаний или банковских вкладов, номинированных в юанях. Однако рост популярности валют дружественных стран может привести к их появлению.

На прошлой неделе частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров заявил, что факторов для падения рубля в ближайшее время не предвидится.



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Илина Хакимова