Председатель СК поручил создать телефонную линию для участников СВО и мобилизованных

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил создать в территориальных управлениях ведомства телефонную линию для участников спецоперации, мобилизованных и членов их семей, сообщили в ведомстве.



— В связи с многочисленными обращениями граждан по интересующим вопросам и в целях их оперативного разрешения глава ведомства поручил руководителям территориальных следственных управлений и Главного военного следственного управления СК России создать аналогичный канал связи, — указано в сообщении.

Созданная СК горячая линия функционирует в круглосуточном режиме. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Председатель СКР потребовал представить доклад по результатам работы.

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Маргарита Головатенко