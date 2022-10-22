Председатель СК поручил создать телефонную линию для участников СВО и мобилизованных
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил создать в территориальных управлениях ведомства телефонную линию для участников спецоперации, мобилизованных и членов их семей, сообщили в ведомстве.
— В связи с многочисленными обращениями граждан по интересующим вопросам и в целях их оперативного разрешения глава ведомства поручил руководителям территориальных следственных управлений и Главного военного следственного управления СК России создать аналогичный канал связи, — указано в сообщении.
Созданная СК горячая линия функционирует в круглосуточном режиме. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Председатель СКР потребовал представить доклад по результатам работы.
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