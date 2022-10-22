В Татарстане за сутки зарегистрировали 160 новых случаев заражения коронавирусом
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 160 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализировали 30 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.
Всего на 22 октября в Татарстане зарегистрировано 186 169 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 182 164 человека, в том числе 264 за минувшие сутки.
Умерли за весь период 2 005 человек. За последние сутки летальных случаев не зарегистрировали.
Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 22 октября читайте в подборке интернет-газеты.
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