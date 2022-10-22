Главное о коронавирусе на 22 октября: новый подвариант омикрон-штамма, отмена антиковидных мер в Испании
Эксперт предупредил о новой вспышке коронавируса в России
- Заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН профессор Константин Северинов рассказал, ждать ли новой волны заболеваемости коронавирусом, которая сейчас наблюдается в Европе, в России. Он отметил, что из-за сокращения общего российского международного туризма новые штаммы и волны, вызванные ими, появятся позднее, а будут длиться дольше. Однако то, что они обязательно придут в Россию, сомнений не вызывает, подчеркнул профессор.
Pfizer повысит стоимость вакцины от COVID-19 в четыре раза
В мире коронавирусом нового типа на 08.21 (мск) заразились 627 290 433 раза, 6 577 455 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (97 185 559). На второй строчке — Индия (44 640 748), на третьей — Франция (36 741 974), на четвертой — Германия (35 172 693), на пятой— Бразилия (34 780 462).
Больше всего смертей зафиксировано в США (1 067 673). За ними следуют Бразилия (687 527), Индия (528 957), Россия (381 494, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 320).
За время пандемии было сделано 12 819 761 944 инъекции вакцины против коронавируса.
- Компания Pfizer назвала цены вакцины от COVID-19 после того, как завершится срок действия договора с правительством США на ее поставки в условиях пандемии — от $110 до $130 за дозу. Это почти в четыре раза дороже, чем она стоит сейчас в рамках контракта с властями Штатов.
- Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин призвал повысить эффективность внедрения протоколов здравоохранения и общественных ограничений в стране из-за обнаружения субварианта XBB омикрон-штамма коронавирус. Он подчеркнул, что «Индонезия не застрахована от пандемии COVID-19".
- Испания с 21 октября отменила все антиковидные требования для приезжающих. В том и числе ПЦР-тестирование для иностранцев, которые въезжают в страну из государств, не входящих в Евросоюз или Шенгенскую зону.
- В Европе предупредили о распространении нового подварианта омикрон-штамма коронавируса BQ.1 и его разновидности BQ1.1. Они будут доминирующими по крайней мере в пяти странах Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) к концу осени, следует из заявления Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).
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