Представительство ООН: в развивающиеся страны направили 47% пшеницы с Украины

Из 8,3 млн тонн экспортированного с Украины продовольствия по стамбульским договоренностям 49% грузов отправили в страны со средним и низким уровнем доходов, 50% — с высоким, сообщили в представительстве ООН в Совместном координационном центре (СКЦ).



Общий объем экспорта зерна и другого продовольствия из украинских портов в рамках черноморской инициативы составил 8 284 220 тонн. Половину направили в страны с высоким уровнем дохода, 24% — в страны с низким и ниже среднего уровнем доходов, а 25% — в страны со средним уровнем.

47% экспортируемой пшеницы приходится на развивающиеся страны, сообщает ТАСС.

Фото: wikimedia.org

В августе с Украины 16 судами вывезли морем более 450 тысяч тонн продовольствия.



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Маргарита Головатенко