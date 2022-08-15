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С Украины с 1 августа вывезли морем более 450 тысяч тонн продовольствия

22:15, 15.08.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
С Украины с 1 августа вывезли морем более 450 тысяч тонн продовольствия
Фото: commons.wikimedia.org

С Украины 16 судами вывезли морем более 450 тысяч тонн продовольствия. Об этом сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

С 1 августа суда вывезли 379 981 тонну кукурузы, 50 301 тонну муки, 11 000 тонн сои, 6000 тонн подсолнечного масла, 3050 тонн пшеницы, 2914 тонн подсолнечника, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Фото: wikimedia.org

Вчера глава Одесской областной администрации Максим Марченко сообщил, что зафрахтованное международной продовольственной программой ООН судно с украинским зерном отправилось из порта Украины в Эфиопию.

В минувшую пятницу два сухогруза под флагами Маршалловых Островов и Белиза покинули украинские порты в рамках реализации «Инициативы о взаимоотношении по безопасной транспортировке зерна из портов Украины».

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Татьяна Леухина
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