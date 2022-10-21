Центробанк разъяснил порядок оформления кредитных каникул для мобилизованных

Банк России разъяснил порядок оформления кредитных каникул для мобилизованных и участников специальной военной операции на Украине. Информация опубликована на сайте регулятора.

Заявление на кредитные каникулы может подать не только сам военнослужащий, но и другой человек, у которого есть доверенность даже в простой письменной форме. Документы, подтверждающие право на каникулы, также могут передать иные лица. В этом случае доверенность оформлять не нужно. В списке таких документов среди прочего числятся выписки из приказов командира воинской части или военкомата.

Кредиторам рекомендовано не запрашивать подтверждающие документы, если есть основания полагать, что заемщик имеет право на кредитные каникулы, в частности, при зачислении на его счет денежного довольствия военнослужащего.

В Банке России отдельно уточнили, что непредоставление документов в ответ на запрос не должно служить поводом для отказа— человек вправе сделать это в течение 30 дней после прекращения участия в СВО.

Президент России Владимир Путин 7 октября подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников специальной военной операции на Украине.

В конце сентябре судебные приставы временно приостановили дела по взысканию задолженностей с граждан, призванных по частичной мобилизации, сообщили в Федеральной службе судебных приставов.



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Татьяна Леухина