ФССП приостановила взыскание долгов с мобилизованных граждан

Судебные приставы временно приостановили дела по взысканию задолженностей с граждан, призванных по частичной мобилизации, сообщили в Федеральной службе судебных приставов.



Взыскание по этим делам могут приостановить полностью или частично по просьбе должника, который проходит военную службу по призыву. Заявление об этом можно будет подать в военкомате — для этого на его территории будут находиться сотрудники ФССП.

Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных добровольцев и контрактников. Кредитные каникулы будут распространяться в том числе на членов семей военнослужащих. Заявление у кредитора можно подать не позднее 31 декабря 2023 года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Совфеде заявляли, что трудовой договор с мобилизованными россиянами будет возобновляться по желанию сотрудника в течение трех месяцев с момента его возвращения:

— Мы предлагаем приостанавливать трудовые договоры и возобновлять их по желанию работника, который выполнил свой воинский долг, в трехмесячный срок после его возвращения.

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Маргарита Головатенко