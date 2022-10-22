Роспотребнадзор изъял из оборота в Татарстане 145 кг кондитерской и хлебобулочной продукции

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Управление Роспотребнадзора по Татарстану за январь — сентябрь 2022 года изъяло из оборота 53 партии кондитерских и хлебобулочных изделий из-за истекших сроков годности, нарушений условий хранения, а также отсутствия полной и достоверной информации о товаре. Общий объем изъятой продукции составил 145,3 кг.



За 9 месяцев сотрудники Управления Роспотребнадзора по Татарстану проверили 11 предприятий, производящих хлебобулочные изделия, и свыше 68 торговых объектов заведений общепита, в том числе с лабораторным контролем. В итоге они обнаружили одну пробу хлебобулочных изделий, которая не отвечала установленным требованиям по физико-химическим показателям, а также 11 проб продукции, несоответствующих требованиям технического регламента Таможенного союза 022/2021 «Пищевая продукция в части ее маркировки».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За нарушения действующего законодательства в Татарстане за первые три квартала 2022-го наложили 21 штраф на сумму 138 тысяч рублей. Также вынесено восемь предупреждений, 4 материала направлены в суды для рассмотрения и принятия мер.



За эту неделю в Татарстане незначительно подешевели ржаной и ржано-пшеничный хлеб и хлебобулочные и макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта.

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Илина Хакимова