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В Казани в пятницу пробки достигли 8 баллов

17:22, 21.10.2022 1
В Казани в пятницу пробки достигли 8 баллов
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Казани пробки в пятницу вечером достигли 8 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Серьезные заторы образовались в центре города. «Встали» улицы Тукая, Татарстан, Пушкина, Лево-Булачная, Право-Булачная, Вишневского, Карла Маркса.

Фото: скриншот

Пробки из-за ДТП образовались на Оренбургском тракте, на улице Петра Витера. Заторы также наблюдаются на улицах Тэцевская, Восстания, на проспекте Победы, на улице Аграрной.

Вчера в Казани серьезная пробка образовалась на улице Николая Ершова. Трехкилометровый затор образовался из-за ДТП.

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Татьяна Леухина
АвтоПроисшествияБизнесТранспортОбществоВласть Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:30
    Как и во все пятницы до этого
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