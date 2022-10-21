В Казани в пятницу пробки достигли 8 баллов
В Казани пробки в пятницу вечером достигли 8 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Серьезные заторы образовались в центре города. «Встали» улицы Тукая, Татарстан, Пушкина, Лево-Булачная, Право-Булачная, Вишневского, Карла Маркса.
Пробки из-за ДТП образовались на Оренбургском тракте, на улице Петра Витера. Заторы также наблюдаются на улицах Тэцевская, Восстания, на проспекте Победы, на улице Аграрной.
Вчера в Казани серьезная пробка образовалась на улице Николая Ершова. Трехкилометровый затор образовался из-за ДТП.
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