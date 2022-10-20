В Казани затор на улице Николая Ершова растянулся почти на три километра

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Казани вечером в четверг образовался почти трехкилометровый затор на улице Николая Ершова. Движение затрудняют два ДТП.

Уже традиционно серьезные заторы наблюдаются в центре города — в пробках стоят улицы Татарстан, Пушкина, Лево-Булачная, Право-Булачная, Университетская. Это связано с проведением дорожных работ.

Фото: скриншот

По состоянию на 18.51 пробки образовались на улицах Бутлерова, в Щербаковском переулке, на проспекте Победы, на улицах Родины, Закиева.

Вчера серьезный затор образовался вечером на улице Вишневского. Из-за аварии движение было затруднено до моста «Миллениум».

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Татьяна Леухина